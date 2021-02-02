استمرار ارتفاع إيرادات ضريبة الكلاب في ألمانيا

أفادت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، باستمرار ارتفاع إيرادات الضريبة المفروضة على حيازة الكلاب.



وبحسب ما أعلنه المكتب في فيسبادن اليوم الثلاثاء، وصلت قيمة الإيرادات الضريبية التي دفعها أصحاب الكلاب في ألمانيا في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 331 مليون يورو.



وأضاف المكتب أن "هذا يعني بالنسبة للمدن والبلديات ارتفاعا بنسبة 5ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".



ووفقا للمكتب، حققت إيرادات الضريبة على الكلاب ارتفاعا خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 370 مليون يورو في 2019 بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بعام 2018، وبارتفاع بنسبة 50% مقارنة بقيمتها قبل أكثر من عشر سنوات.



وأوضح المكتب أن ارتفاع هذه الإيرادات لا يعني بالضرورة أن عدد الكلاب ارتفع لأن هذه الضريبة هي ضريبة تحدد قيمتها البلديات، وتتحدد هذه الضريبة في الكثير من الأماكن تبعا لعدد الكلاب في المنزل الواحد ونوع الكلاب.