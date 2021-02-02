 الكرملين يؤكد رفض الانتقادات الغربية لمحاكمة نافالني - بوابة الشروق
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الكرملين يؤكد رفض الانتقادات الغربية لمحاكمة نافالني

اليكسي نافالني
اليكسي نافالني
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 2:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 2:53 م

أكد الكرملين اليوم الثلاثاء، الرفض الشديد للانتقادات الغربية لمحاكمة المعارض أليكسي نافالني.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن روسيا لا تقبل "تحذيرات" الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، على موقع فيسبوك، أن حضور العديد من الدبلوماسيين جلسة المحاكمة في موسكو يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا.

ويطالب الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة، وغير ذلك من الجهات، بإطلاق سراح نافالني، ويؤكدون أنه يحاكم بدوافع سياسية.


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