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إسرائيل تسجل 8261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

غزة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:33 ص

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 8261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ 652 ألف حالة، تعافي منها 573 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4816 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1094 حالة خطرة و316 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن 3 ملايين و100 ألف شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية منه.


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