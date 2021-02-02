 التشيك تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في ميانمار - بوابة الشروق
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التشيك تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في ميانمار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 8:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 8:57 ص

 أدانت جمهورية التشيك تحركات الجيش في ميانمار، حيث أكدت وزارة الخارجية أن براغ تدعم القيادة الشرعية للبلاد وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه يجب احترام نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي، كما أكدت دعمها المستمر للانتقال إلى الديمقراطية والجهود المبذولة لتعزيز السلام الدائم والحرية وحقوق الإنسان والازدهار لشعب ميانمار.
وكان الجيش في ميانمار قد أعلن أمس (الإثنين) الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.
وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر ماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

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