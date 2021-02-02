مع وجود أكثر من 50 خطة تطعيم فريدة من نوعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تواجه أمريكا عائقة يبدو أنها لم تسيطر عليها وهي سياحة اللقاحات، كما أطلقت عليه صحيفة "الجارديان" البريطانية.

حيث يسافر الأمريكيون بين الولايات المختلفة للحصول على اللقاحات التي ترتبط بالمهن ذات الأولوية تبعا لكل ولاية.

ويعتمد وصول الشخص إلى اللقاح بحد كبير على المكان الذي يعيش فيه، فمثلا في ولاية ويسكونسن يتم النظر للعاملين في مزارع تربية حيوان المنك كمرحلة تالية من تحديد أولويات اللقاح، رغم تفشي الوباء في تلك المزراع.

وفي ولاية نيو جيرسي، يصبح للمدخنين أولوية الحصول على اللقاح، وأما في ولاية كولورادو فيندرج الصحفيون تحت فئة العاملين في الخطوط الأمامية، والأولى للحصول على اللقاح.

وأدى النظام المعقد إلى ظهور نوع جديد من السفر الوبائي، أو ما يُطلق عليه اسم "سياحة اللقاح"، حيث يعبر الناس حدود الولايات أو حتى يأتون لأمريكا، للوصول المبكر للقاح بدون بروتوكول موحد.

وبسبب النظام الصحي الأمريكي الممزق حصل عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الأشخاص على لقاحات خارج ولاياتهم الأصلية.

ويقول الدكتور جاي ولفسون أستاذ الصحة العامة في جامعة جنوب فلوريدا، إنهم يأتون من كندا والبرازيل وولايات نيويورك وجورجيا وبعضهم من ولاية مينيابوليس، وأخبرني بعض أصدقائي في سان بطرسبرج بولاية فلوريدا أنهم كانوا في خط تطعيم مع أشخاص من فنزويلا.

يذكر أن ولاية فلوريدا كانت واحدة من أكثر وجهات سياحة اللقاحات شيوعًا للمسافرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء، وذلك بسبب السياسة الأولية للولاية، والتي تمثلت في تطعيم أي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا.

وطبقت الولاية مؤخرًا قواعد تحديد الهوية الجديدة في محاولة لتوجيه المزيد من اللقاحات إلى سكان فلوريدا، ولكن ليس قبل أن يحصل حوالي 50 ألف متلقي خارج الولاية على جرعة.

جدير بالذكر أن الجرعات البالغ عددها 50 ألف تمثل حوالي 3.4 ٪ فقط من إجمالي التطعيمات التي يتم إعطاؤها في فلوريدا، ولكن بافتراض نسبة صغيرة تذهب إلى أشخاص من خارج أي ولاية أمريكية فإن ذلك سيؤثر على التطعيم في الدولة بكاملها.