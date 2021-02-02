دبي تطلق منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال في أكثر من 2000 نشاط تجاري

أطلقت حكومة إمارة دبي اليوم الثلاثاء، منصة "استثمر في دبي"، وهي منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال، "بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً".



وترأّس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع المجلس التنفيذي لحكومة الإمارة، وأطلق خلاله المنصة الجديدة.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم، إن المنصة الجديدة تعد "تجربة فريدة لمزاولة الأعمال، وهي أكبر منصة موحدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد".



وتهدف المنصة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة وزيادة فرص الاستثمار وتوسيع دائرة جذب رؤوس الأموال، وتسهيل كافة الإجراءات ذات الصلة بقطاع الاستثمار والأعمال بصورة عامة، وتسخير كافة الامكانيات والطاقات لتحقيق هذا الهدف.



وتقدم منصة "استثمر في دبي" خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية في منصة مركزية دون زيارة أي مركز خدمة.



وتمكّن المنصة المستثمرين من الحصول على الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية وتوقعات القطاعات التنموية، والتعرف على كافة خطوات تأسيس الأعمال في دبي، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للاستثمار في المناطق التجارية بالمدينة وفي المناطق الحرة، فضلاً عن معلومات بخصوص خارطة الأعمال في دبي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية وتكاليف احتضان الأعمال التجارية وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.



ويستطيع المستثمر من خلال المنصة الجديدة الاطلاع على جميع المعلومات التي يحتاجها بشأن المتطلبات وشروط إصدار التراخيص التجارية وجميع الرسوم ذات الصلة في دبي لأكثر من 2000 نشاط تجاري.