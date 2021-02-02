الجهاز الطبي بالمصري يؤكد سلامة خماسي الفريق من الحادث المروري

أكد الدكتور محمود الشحات، طبيب فريق المصري، أن حالة خماسى لاعبى الفريق اسلام صلاح وكريم العراقى ومحمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج والذين تعرضوا لحادث مروري على الطريق الدولي الساحلى أثناء عودتهم إلى بورسعيد مطمئنة للغاية .

وأضاف طبيب المصري أن إسلام صلاح كابتن الفريق أجرى جراحة بسيطة نتيجة تعرضه لجرح قطعي في الرأس، مؤكداً أن الأشعة التشخيصية التى خضع لها اللاعب أثبتت سلامة الجمجمة والمخ من أية إصابات، فيما تحسنت حالة اللاعب كريم العراقي الذي تعرض لإغماء بسيط عقب الحادث، بينما تعرض الثلاثي محمد جريندو ومحمد شحاته وزياد فرج لبعض الرضوض والكدمات.

ومن المنتظر أن يغادر الخماسى مستشفى البرلس العام خلال الساعات المقبله بعد إنهاء كافة الاجراءات الإدارية.

وكان الخماسى قد تعرض لحادث مروري بسيارة اللاعب كريم العراقي، حيث اصطدمت سيارته بأحد أعمدة الإنارة على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدينة البرلس.