أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل قليل نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، وذلك بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.

وذكرت "بوابة إفريقيا الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة 70% اللازمة للفوز بمنصب المجلس الرئاسي.

وأوضحت "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن نتائج الجنوب كالتالي: عدد الموقعين 14 شخصا، وحصل سيف النصر على 6 أصوات، وحصل علي أبوالحجر على صوت واحد، وحقق عمر أبوشريدة 5 أصوات، فيما حصل موسى الكوني على صوتين.

وجاءت نتائج الغرب كالتالي: عدد الموقعين 37 توقيعا بينهم صوت باطل، وحصل إدريس القايد على 5 أصوات، وحصل جولي على صوتين، وحصل أسعد زهيو على صوتين، وحصل خالد المشري على 8 أصوات، وسلامة الغويل على صوتين؛ والنمروش على 4 أصوات؛ والأشتر على صوت واحد، وعبدالرحمن البلعزي على 3 أصوات؛ وعبدالرحيم الشياني على 3 أصوات؛ وعبداللافي على صوت واحد، ومحمد الحافي على 5 أصوات.

ولفتت البوابة إلى أن نتائج الشرق جاءت كالتالي: عدد الموقعين 23 صوتا، وحصل خالد السايح على صوت واحد؛ وسليمان سويكر على صفر؛ والوافي على 6 أصوات؛ وعقيلة صالح على 9 أصوات؛ وعلى بو خيرالله على صفر؛ ومحمد البرغثي على صوتين؛ ومحمد المنفي على 5 أصوات.