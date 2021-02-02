الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف سفير غينيا لبحث لتعزيز التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، اليوم الثلاثاء، سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية.

في بداية اللقاء أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، خاصة دولة غينيا، وأهمية التعاون مع الدول الإفريقية، مضيفًا أن مستقبل الاقتصاد في القارة السمراء.

وأشار إلى أن غرفة الإسكندرية، تعاونت على مدار السنوات الماضية مع العديد من الدول الإفريقية، موضحًا أن الهدف من اللقاء بحث التعاون التجاري بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا.

من جهته، دعى سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا، مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، لحضور مؤتمر عن سبل الاستثمار في غينيا خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، مؤكدًا أن المؤتمر سيشارك به ما يزيد عن 600 شخص، من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار من دول مختلفة.

وأضاف أن الهدف من اللقاء، مناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين، وتنشيط العلاقات التجارية في مختلف المجالات.