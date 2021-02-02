ارتفاع أرباح فيرتكس فارما الأمريكية خلال الربع الأخير

أعلنت شركة "فيرتكس فارماسيوتيكال" الأمريكية للأدوية اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 19ر604 مليون دولار بما يمثل 30ر2 دولار للسهم، مقابل 23ر583 مليون دولار ، بما يمثل 23ر2 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 59ر660 مليون دولار بما يعادل 51ر2 دولار للسهم الواحد، في حين كان الخبراء الذين استطلعت وكالة رويترز تومسون آراءهم يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تعادل 59ر2 دولار للسهم خلال الربع الأخير، وعادة ما تستنى تقديرات الخبراء البنود الخاصة.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6ر15% سنويا إلى 63ر1 مليار دولار، مقابل 41ر1 مليار دولار في العام السابق.