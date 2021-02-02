جهاز مدينة بدر ينفذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، إنه تم تنفيذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق بالمدينة؛ بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية.

وأضاف مندور، فى بيان لوزارة الإسكان، أن الحملة الأولى جاءت بقيادة الرائد عصام عماد، وبمشاركة شرطة المرافق وإدارات الأحياء والأمن والحركة وقسم شرطة المدينة، وإدارة الطب البيطري، وشملت الحي الأول، المجاورتين الأولى والخامسة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، كما تم التحفظ على 3 مركبات "توكتوك"، معدات محال مخالفة، وتحرير 10 محاضر إشغال و6 محاضر بيئة، و6 محاضر إدارة بدون ترخيص و75 مخالفة عدم ارتداء كمامة.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ حملة ثانية؛ أسفرت عن إزالة إشغالات بالحي الثاني، المجاورة الأولى بقطعة الأرض رقم 277، وإزالة مخالفة بناء لردود بقطعة رقم 365، وغلق وتشميع للقطعة رقم 6، وإزالة الإشغالات بعددٍ من الـ"بدرومات" بالمجاورة الخامسة للقطعتين (12 - 35)، كما تم التحفظ على عدد من المعدات، بجانب تحرير 10 محاضر إدارة بدون ترخيص، و5 محاضر بيئة و5 محاضر إشغال.