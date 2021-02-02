لبنان يتسلم رسالة مصر لدعم ترشيح أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية

تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطلب فيها دعم لبنان لترشيح أحمد أبو الغيط لولاية ثانية أمينا عاما للجامعة العربية.



وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي اليوم، أن عون تسلم الرسالة خلال استقباله السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي.



ونوه السيسي في رسالته "بإدارة أبو الغيط الرشيدة للجامعة العربية ومواردها البشرية والمالية"، معتبرا أن هذه العوامل "تؤهله لقيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة".



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه "لا وضوح للرؤية بعد بالنسبة إلى إمكانية عقد القمة العربية في موعدها حتى تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه المسألة نظرا لظروف جائحة كورونا".



كما اقترح "تفويض وزير الخارجية اللبنانية تناول هذا الموضوع وفق ما يقتضي النظام المعمول به لاتخاذ القرار الملائم خلال مداولات الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الثالث من مارس المقبل لحسم هذا الموضوع خلال هذه الدورة".



وتطرق البحث بين الرئيس عون والسفير علوي "إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية- المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة".



وتم اختيار أبو الغيط، لمنصب أمين عام جامعة الدولة العربية خلفا للأمين السابق نبيل العربي في مارس 2016 لمدة خمس سنوات تنتهي في يونيو 2021.