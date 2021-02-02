حملات نظافة وتشجير وتمهيد طرق بقرى مركز الغنايم بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس أو تهاون، لتحسين مستوى النظافة، والارتقاء بها، والحفاظ على البيئة، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع القرى والنجوع داخل نطاق المحافظة وعدم اقتصارها على المراكز والمدن فقط.



وأضاف في بيان له، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد، وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم قد قامت بحملة مكبرة وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع الأتربة والقمامة وتراكمات الري.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات نظافة وتمهيد للشوارع بمركز الغنايم والقرى التابعة لهم حيث تم رفع مخلفات الري والقمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والمخلفات والبيئة، فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال، وذلك خلال حملة برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم.