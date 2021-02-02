 بريطانيا تدين تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على حدود أيرلندا الشمالية - بوابة الشروق
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بريطانيا تدين تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على حدود أيرلندا الشمالية

الاتحاد الأوروبي - ارشيفية
الاتحاد الأوروبي - ارشيفية
لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:53 م
أدان وزير شؤون مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض قيود حدودية على أيرلندا الشمالية، محذرا من أنه أثار غضب جميع الأطياف السياسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال جوف لمجلس العموم يوم الثلاثاء: "تآكلت الثقة ، ووقع الضرر. لقد كان خطأ جسيما من المفوضية، أعتقد أن الجميع يدرك ذلك الآن".

وفي مواجهة نقص لقاحات فيروس كورونا، هدد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بالحد من الصادرات من التكتل من خلال تطبيق المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفرض ضوابط على الحدود. 

وتراجعت المفوضية في غضون ساعات من ظهور الخطة وقُوبلت بإدانة من كل من الوحدويين والقوميين وكذلك الحكومة الأيرلندية.

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