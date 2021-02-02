روسيا تسجل 16 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 16 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و884 ألفا و730 إصابة.



وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 539 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 74 ألفا و158 شخصا.



وأضاف المركز أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1701 إصابة و74 وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ1484 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1053 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضح أن 22 ألفا و372 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 3 ملايين و340 ألفا و545 شخصا.