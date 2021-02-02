وقع بنك مصر عقدًا مع الاتحاد المصري للتنس، اليوم الاثنين؛ لرعاية أنشطة وفعاليات مباريات التنس لموسم 2021 للعام الثاني على التوالي.

وشهد توقيع العقد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووقع الأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس العقد، بحضور لفيف من قيادات بنك مصر، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للتنس، بهدف رعاية فعاليات الاتحاد خلال الموسم من بطولات الدوري والجمهورية.

وتتضمن الفعاليات المشاركة في مسابقة كأس ديفيز، وبطولة رولان جاروس، وبطولة ويمبلدون، الأمر الذي ينعكس على انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية.

ويأتي استمرار رعاية بنك مصر للاتحاد المصري للتنس انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية قطاع الشباب ودور الرياضة في التأثير على هذه الشريحة، وإيماناً منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك، نظراً لأهمية ممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم".

وتأكيداً على دور البنك في مساندة الشباب المصري في مجال الرياضة؛ لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية، فقد أطلق البنك عام 2018 أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري"، والمرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها، ومن ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية، كما رعى البنك كذلك البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية لأولمبياد ريو دي جانيرو– البرازيل 2016، هذا بخلاف رعاية العديد من البطولات والألعاب الرياضية المختلفة.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذى به لباقي المؤسسات نحو بناء مصر وتنمية الإنسان، ودائم السبق في الاهتمام بقطاع الشباب في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل.