متحدث التعليم العالي: بدأنا التطعيم ضد كورونا بمستشفيات العزل الجامعية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التطعيم ضد فيروس كورونا بدأ فعليًا في مستشفيات العزل الجامعية بمحافظات؛ الإسكندرية وطنطا والمنصورة وحلوان، لافتًا إلى تسجيل الرغبات من خلال الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الأطباء يسجلون البيانات الخاصة بهم بشكل كامل على الموقع، موضحًا أن وزارة الصحة توفر اللقاحات بناء على الأعداد المسجلة بالتنسيق مع مديريات الصحة.

وأشار إلى تخصيص أماكن للفرق الطبية من أجل تلقي اللقاح، فضلًا عن أن العملية تسير بسهولة وسرعة وفقًا لنظام محكم، مشيدًا بدور وزارة الصحة في توفير اللقاحات إجمالًا، وخاصة الأطقم الطبية والفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل كبار السن.

وأشاد متحدث التعليم العالي بالجهد المبذول من وزارة الصحة وهيئة الشراء والدواء؛ للتأكد من المأمونية وفحص عينات اللقاحات وإصدار التصريح الطارئ لها، مؤكدًا أنهم الجنود المجهولين لتوفير اللقاحات للمصريين.