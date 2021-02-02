قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن «كوفيد-19» من الفيروسات التي تتسم بانخفاض معدلات إعادة العدوى مرة أخرى، مؤكدة أن حالات إعادة الإصابة بكورونا قليلة جدًا ونادرة حول العالم.

وأضافت العسال، خلال لقاء لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن البعض يخلط بين إعادة العدوى وظهور المسحة إيجابية؛ نتيجة لوجود بقايا من الفيروس داخل الجسم، قائلة إن المتعافى يكتسب مناعة ضد «كوفيد-19» تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وذكرت أن مصر شهدت حالات إعادة عدوى بكورونا قليلة للغاية وبنسب بسيطة بالنسبة لعدد الإصابات الإجمالي، خلال العام الماضي، موضحة أن كورونا مر بعشرات الآلاف من التحورات خلال 2020.

وأوضحت نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا أن خواص كورونا لم تتغير إلا سرعة الانتشار، مضيفة أن الحديث عن ضرورة إعادة التلقيح مرة أخرى ضد الفيروس لازالت مرحلة مبكرة.

وعن فيروس نيباه، ذكرت أن الفيروس قديم وظهر في ماليزيا عام 1998، موضحة أن «نيباه» اكتسب زخمًا خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والتي تثير نوعًا من القلق للمواطنين.