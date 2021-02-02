تسليم 547 كشكا للأسر الأكثر احتياجا بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الثلاثاء، تسليم 547 كشكًا مجهزة بالبضاعة والديب فريزر والكهرباء، للأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم، والمساعدة في إيجاد دخل وباب رزق لهم، بدعم من إحدى الجمعيات بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقالت المديرية إن ذلك يأتي في إطار الجهود المجتمعية ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية؛ لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات، وأهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر، والمساهمة في بدء مشروعات صغيرة، واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة للمديرية على كافة الأعمال.