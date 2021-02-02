كازاخستان تسجل 1161 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 189 ألفا و131 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1195 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 169 ألفا و963 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال يوجد 27 ألفا و909 مرضى بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج، منهم 264 مريضا في حالة حرجة.