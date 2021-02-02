 السيسي: لدينا روابط تاريخية مشتركة مع الكونغو الديمقراطية منذ تحريرها - بوابة الشروق
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السيسي: لدينا روابط تاريخية مشتركة مع الكونغو الديمقراطية منذ تحريرها

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 3:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 3:16 م

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بزيارة رئيس الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي، والوفد المرافق له إلى مصر.
وقال السيسي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضي.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي، بقصر الاتحادية، في أول زيارة له لمصر.
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين؛ وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


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