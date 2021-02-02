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طوارئ المنصورة يستقبل مدافع المحلة بعد إصابته في مباراة الزمالك

طوارئ المنصورة يستقبل مدافع المحلة بعد إصابته في مباراة الزمالك
طوارئ المنصورة يستقبل مدافع المحلة بعد إصابته في مباراة الزمالك
نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:47 م
استقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة محمد سامي أمين، لاعب فريق غزل المحلة، بعد تعرضه لإصابة قوية بسبب تدخل فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، وسقط خلالها الزمالك في الهزيمة بهدفين لهدف أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري العام.

وكان مدافع عزل المحلة، ابن قرية محلة الدمنة بمحافظة الدقهلية صاحب الـ٢٩ عامًا، قد تعرض لكسر في الجمجمة ونقل بعدها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، واستقبله الدكتور سمير عطية، مدير المستشفيى، أستاذ الأوعية الدموية؛ للإشراف على علاجه مع الدكتور محمد الهلالي، أخصائي طب الطوارئ بالاستقبال، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه، تبين إصابته بكسر بعظام الوجه، ودخول قسم جراحة الأنف والأذن.

وكان فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك قد حصل على بطاقة حمراء بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين، كانت الثانية بسبب تدخله بالقدم في وجه محمد سامي، لاعب المحلة في الدقيقة 86.

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