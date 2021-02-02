 أفغانستان: إصابة اثنين من رجال شرطة العاصمة في انفجار عبوة ناسفة - بوابة الشروق
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أفغانستان: إصابة اثنين من رجال شرطة العاصمة في انفجار عبوة ناسفة

كابول - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:17 ص

أصيب اثنان من رجال شرطة عاصمة أفغانستان صباح اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة شرطة بعبوة ناسفة مغناطيسية، وذلك في سلسلة انفجارات يومية تستهدف كابول.

وقال مسؤولون بالشرطة لوسائل الإعلام -وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن عنصرين أمنيين أصيبا جراء الانفجار.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة الشرطة الثانية بالعاصمة كابول.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وفي الآونة الأخيرة، وقع انفجار آخر في منطقة الشرطة الرابعة بكابول، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي بثت فيه تفجيرات العبوات الناسفة والاغتيالات اليومية الخوف بين الناس، وتولى النائب الأول للرئيس أمر الله صالح مسؤولية أمن العاصمة.


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