اكتشاف طفرة جديدة من السلالة البريطانية لفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا اليوم الثلاثاء، اكتشاف طفرة جديدة من السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن البحوث المخبرية كشفت أن الطفرة المعروفة باسم E484K والتي سبق أن تم العثور عليها في السلالتين "الجنوب إفريقية" و"البرازيلية"، تجعل فيروس كورونا أكثر صمودا أمام استجابة الجسم المناعية وتقلل من فعالية بعض اللقاحات المضادة لكورونا، الأمر الذي يعرض حتى المتعافين من مرض "كوفيد-19" لخطر الإصابة بالسلالة "البريطانية".

ودفع اكتشاف سلالة جديدة أكثر قدرة على الانتشار من كورونا في بريطانيا عددا من الدول إلى إغلاق حدودها مع المملكة المتحدة.

بدورها أغلقت المملكة الحدود مع دول أمريكا اللاتينية والبرتغال وعدد من البلدان الإفريقية بسبب اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا هناك.