الأمم المتحدة: جماعة متمردة قتلت 849 مدنيا العام الماضي في شرق الكونغو

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن جماعة متمردة قتلت ما لا يقل عن 849 مدنيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان: "نشعر بالفزع من الزيادة الكبيرة في عدد الهجمات ضد السكان المدنيين في منطقتي إيرومو ومامباسا في مقاطعة إيتوري، وكذلك في منطقة بيني في مقاطعة كيفو الشمالية من جانب جماعة (قوات التحالف الديمقراطية) المسلحة".

وذكر التقرير أنه تم خطف أكثر من 500 مدني العام الماضي لأداء أعمال السخرة، ولا يزال معظمهم في عداد المفقودين.

وقالت هورتادو إن قوات الأمن والدفاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتكبت أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي أثناء عملياتها للرد على للمتمردين.

وذكرت الأمم المتحدة أن قوات الأمن قتلت 47 مدنيا، واعتقلت تعسفيا 126 مدنيا، واعتدت جنسيا على 27 امرأة و22 طفلا في عام 2020.

واستمر العنف هذا العام، حيث قُتل 14 شخصا على الأقل، بينهم امرأتان حاملان، في كانون ثان/يناير.

وتنشط أكثر من 100 جماعة متمردة في شرق الكونغو، كثير منها يقاتل من أجل الموارد الطبيعية الثمينة للبلاد، من بينها قوات التحالف الديمقراطية، وهي جماعة في الأصل من أوغندا المجاورة متهمة بقتل آلاف الأشخاص.