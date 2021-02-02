تحرير 16 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالعدوة في المنيا

قال اللواء محمد عزت رئيس مركز العدوة بمحافظة المنيا، إن الحملات التموينية التي تهدف لضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة، تنوعت بين: "عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم توافر اشتراطات صحية.. وغيرها".
وأكد "عزت"، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن تلك الحملة جاءت ضمن حملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق؛ للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.
وأوضح أن هناك تعليمات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.