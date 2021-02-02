تحرير 16 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالعدوة في المنيا

قال اللواء محمد عزت رئيس مركز العدوة بمحافظة المنيا، إن الحملات التموينية التي تهدف لضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة، تنوعت بين: "عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم توافر اشتراطات صحية.. وغيرها".

وأكد "عزت"، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن تلك الحملة جاءت ضمن حملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق؛ للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

وأوضح أن هناك تعليمات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.