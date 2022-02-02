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توقع أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، خوض مباراة صعبة أمام بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وبلغ منتخب السنغال، نصف نهائي الكان، بعد الفوز 3-1 على غينيا الإستوائية.

أما منتخب بوركينا فاسو، انتصر 1-0 على تونس.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي "لا أفكر في الفشل، يجب تجاوز عقبة بوركينا فاسو وبلوغ النهائي".

وأضاف أليو الذي تألق مع السنغال في مونديال 2002 "جعلنا شعبنا يفخر بنا، لكن جيلنا لم يفز".

وتابع "ومع ذلك لا يمكن محو ما فعله الجهاز الفني واللاعبون الذين كانوا هناك في مونديال 2002".

ونوه "هل النجاح هو الفوز دائمًا أم القيام بمجهود يترك إرثًا؟ نحن نأمل أن نكون في ذلك المكان البعيد، عملنا لسنوات لأجل تحقيق ذلك".

وزاد "لم نكن أبدًا بمثل هذا القرب، لكن الآن تنتظرنا عقبة بوركينا فاسو. لم يكن لدينا الكثير من الوقت المتاح، نراهن على تدريبات الاستشفاء".

وشدد "بوركينا فاسو منتخب رائع، ونعرفه جيدًا، تقابلنا معهم في تصفيات مونديال 2018".

وأوضح "هناك جيل واعد يقوم بأشياء جيدة مع بوركينا فاسو، كما أن مدربهم كامو مالو يقوم بعمل جيد".

وأتم "يجب علينا العمل بجد لنكون في الموعد، نتوقع مباراة صعبة".