البرلمان العراقي ينهي استعدادات عقد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد

صرح شاخوان عبد الله أحمد، نائب رئيس البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بأن البرلمان العراقي سيعقد في السابع من الشهر الجاري جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.



وقال نائب رئيس البرلمان العراقي خلال استقباله سفير بريطانيا لدى بغداد آدم سامبروك، أن البرلمان" أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد يوم الإثنين القادم السابع من فبراير".



وأضاف إن المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية لمعالجة الأزمة والانسداد وجهود القيادة الكردستانية والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.



ويتنافس على منصب رئاسة العراق 25 شخصا غالبيتهم من الكرد بعد أن استوفوا جميع شروط الترشيح والتنافس فيما ينتظر أن تحسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم غد الطعن المقدم من نواب الإطار التنسيقي الشيعي بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.