بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره الياباني تطورات أوكرانيا وتجارب بيونج يانج

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا تطورات الموقف بشأن أوكرانيا وضرورة ردع روسيا عن القيام بعمل عسكري جديد أو أعمال عدوانية ضد أوكرانيا.

وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ، إن بلينكن أدان خلال الاتصال التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتي كانت انتهاكا لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن الوزير الأمريكي أكد كذلك على التزام واشنطن بالتعاون الثنائي مع اليابان وكوريا الجنوبية بشأن ضرورة منع الانتشار النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح المتحدث أن الوزيرين شددا على أهمية البناء على نتائج اجتماع اللجنة الأمنية التشاورية بين الولايات المتحدة واليابان يوم 6 يناير الماضي ، كما شددا على الدور الرئيسي للتحالف بين البلدين كحجر الزاوية للسلام والأمن والرفاهية إقليميا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي إضافة إلى أهمية هذا التحالف على مستوى العالم.