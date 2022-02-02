رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، اليوم الأربعاء، مع الفريق سكوت سبيلمون القائد العام لفيلق المهندسين الأمريكي رئيس قسم المهندسين الـ55 ووالوفد المرافق له، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما العسكرية منها.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان صحفي اليوم، إن الفريق الركن خالد صالح الصباح أشاد خلال استقباله الفريق سبيلمون والوفد المرافق له، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي .