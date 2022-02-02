قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، إنه يشعر بفخر كبير لتواجده في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لكتابة تاريخ كبير في المونديال.

وأوضح أن الأهلي قدم ظهورًا مميزًا في النسخة الماضية من البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، وهناك خبرات كبيرة اكتسبها اللاعبون من المشاركة في مونديال الأندية العام الماضي، وبالتالي هناك طموحات كبيرة ودوافع متجددة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار شوبير إلى أن أي لاعب من الممكن أن يحصل على فرصته في أي وقت، والغيابات التي يعاني منها الفريق صعبة، ولكن أي لاعب يحصل على الفرصة سيكون جديرًا بها.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات جميع اللاعبين، والبطولة تحدٍّ صعب للغاية، لكن الأهلي اعتاد على تحدي الصعاب، ويعول على دعم جماهيره العظيمة التي تزحف خلفه في كل مكان.