برلين تؤكد: المستشار الألماني لن يحضر حفل افتتاح أولمبياد بكين

لم تحدد الحكومة الألمانية بعد ما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس سيسافر إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتي ستقام في الفترة بين 4 و20 شباط/فبراير الجاري.

وفي رد على سؤال بهذا الخصوص، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت، اليوم الأربعاء:" سنعلمكم قريبا بأسفار المستشار الألماني".

في الوقت نفسه، أكد هيبيشترايت أن شولتس لن يسافر بالتأكيد إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بعد غد الجمعة.

ومن المتوقع أن عددا من زعماء العالم سوف يحضرون دورة بكين، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء بولندا ومصر والأرجنتين وباكستان وصربيا، بالإضافة إلى وزير الرياضة الإيراني.

ولم يستطع هيبيشترايت أن يقول ما إذا كان ممثل رسمي للحكومة الألمانية سيشارك في الحفل الذي سيقام في الاستاد الأولمبي في بكين.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزارة الخارجية إن المؤكد أنه لن يكون هناك ممثل عنها في الحفل وهو ما يعني أيضا أنه لن يكون هناك ممثل عن السفارة الألمانية في بكين.

كان رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، طالب بأن يكون للحكومة الألمانية تمثيل في افتتاح دورة الألعاب في بكين.

وخلال اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في برلين، أعرب زعيم الحزب البافاري اليوم عن تفهمه للتشكك حيال هذه الخطوة قائلا " لكنني أرى أن السياسة الخارجية الألمانية يجب أن تبقي على الحوار رغم كل التشكك".



