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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 08

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 20 08

رفح 19 08

رأس سدر 20 10

نخل 18 01

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01-

الطور 21 08

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بنى سويف 20 06

المنيا 20 06

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

ادفو 23 08

أبوسمبل 22 07

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13