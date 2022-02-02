نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات قرية الزرابي بأبوتيج للاطمئنان على نسب التنفيذ

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على المتابعة الميدانية المستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى، ومرورهم الدوري على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة؛ للاطمئنان على سير العمل وفقا للجدول الزمني والمعايير والمواصفات الموضوعة.

وأكد تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات، والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير قرى الريف المصري تحقيقا لرؤية مصر 2030 وتنفيذا لخطط التنمية المستدامة، وذلك لإعادة بناء مصرنا الحديثة وانطلاق الجمهورية الجديدة.

وفي هذا السياق، تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، بعض مشروعات تطوير بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج؛ للوقوف على نسب ومراحل تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقا للخطة الزمنية.

واستمع نائب المحافظ إلى المهندسين المقيمين والمشرفين على المشروعات الجاري تنفيذها وشرح لمراحل ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها حتى الآن، لافتا إلى متابعته المستمرة لآخر المستجدات في المشروعات الجاري تنفيذها بناء على تكليفات محافظ أسيوط، مشيدا بما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تساهم في خدمة المواطنين خاصة في القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز، هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.