أمريكا: كورونا أودى بحياة أمريكيين خلال يناير الماضي أكثر من الإنفلونزا خلال 3 أعوام

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن فيروس كورونا أودى بحياة أمريكيين خلال شهر يناير الماضي أكثر من الإنفلونزا خلال ثلاثة أعوام.

ووفقا لبيانات المراكز، فإنه من 1 حتى 30 يناير الماضي، لقى نحو 55 ألف أمريكي حتفهم بسبب فيروس كورونا، ليبلغ متوسط معدل الوفاة خلال سبعة أيام لأعلى مستوى منذ الشتاء الماضي، قبل إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

وقد أودت الإنفلونزا في الفترة ما بين 2019 و22 يناير من هذا العام بحياة أكثر من 24 ألف شخص، وفقا لإحصاءات المراكز.

وخلال الفترة من 2019 حتى 2020، توفى 20 ألف شخص بسبب الإنفلونزا، تلاها تراجع حاد خلال 2020 و2021، ومن العام الماضي حتى الآن، بلغ عدد الوفيات بسبب الإنفلونزا نحو 4000 حالة.

ولم تتوافر حصيلة الوفيات بسبب الإنفلونزا لفترة 2020 و2021 على الموقع الإلكتروني للمراكز الأمريكية، ولكن المراكز قالت لدورية أمريكان ميديكال اسوسيشن إن العدد يبلغ 748 حالة وفاة.

وعلى الرغم من أنه يتم في بعض الأحيان مقارنة فيروس كورونا بالإنفلونزا غالبا في محاولة للتقليل من حدة كورونا، تثبت البيانات باستمرار أن فيروس كورونا أكثر خطورة.

وتؤكد أحدث أرقام للمراكز الأمريكية هذه الحقيقة، بل وتشير أيضا إلى إلى أنه حتى مع متحور أوميكرون الأجدد "وذو الخطورة المتوسطة" مازال فيروس كورونا يمثل تهديدا أكبر على الصحة العامة من الإنفلونزا.