منظمو أولمبياد بكين يسجلون 32 إصابة جديدة بكورونا

سجل منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، قبيل انطلاق دورة الألعاب.

وأعلنت اللجنة المنظمة اليوم الأربعاء أن إجمالي 15 وافدا ثبتت إصابتهم بالفيروس يوم الثلاثاء، كما سجلت 17 إصابة أخرى في الأشخاص الموجودين بالفعل في "الفقاعة الأولمبية"، وهو الحرم المغلق الذي أنشأته بكين لمنع تسرب متحورات لكورونا إلى العاصمة.

وشملت أرقام الأربعاء تسعة رياضيين أو أعضاء في الفرق.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات التي اكتشفت في دورة بكين الشتوية إلى 232 إصابة منذ 23 كانون الثاني/يناير.

وتقام دورة الألعاب في ظل قواعد صارمة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، حيث تم فصل جميع المشاركين ، من الرياضيين إلى الصحفيين ، تماما عن عامة السكان الصينيين.