الفنان محمد سلام يكشف كواليس مشاركته في فيلم حامل اللقب

قال الفنان محمد سلام، إن شخصيته الكوميدية في فيلم «حامل اللقب» تعكس أنه لا يفهم في كرة القدم، لكنه في ذات الوقت يعمل مدير أعمال للاعب كرة قدم، والذي يجسد شخصيته هشام ماجد.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، مازحًا أن «الاستعانة به من قبل ماجد فقط من أجل أن يزوجه شقيقته».

من جانبه كشف المخرج هشام فتحي، أن فكرة فيلم «حامل اللقب» مستوحاة من أحد الأصدقاء، متابعًا: «في وقت كورونا اشتغلنا عليه وتغير تمامًا وهو قصة لاعب كرة مشهور ودكتورة مشهورة ومتجوزين والموضوع إزاي يكملوا علاقتهم ويضحوا».

وردًا على فكرة تكرار الفيلم من نموذج فيلم لمحمود عبد العزيز «سيدتي أنساتي»، أوضح المخرج أن فكرة الفيلم موجودة في عدة أفلام حول العالم لكنهم طيلة فترة الإعداد حرصوا على البحث عن إخراج العمل في شكل حقيقي، وهو ما يختلف عن الأعمال السابقة التي تناولت نفس الأمر بإظهار الرجل «حامل» كعنصر مفاجئة.

وتابع: «مش معتمدين على فكرة إن الفيلم تقف عند حمل الرجل، كانت الأحداث ستنتهي في غضون عشر دقائق من الفيلم».

فيلم «حامل اللقب» يبدأ عرضه بداية من الغد، وسيقام له هو الأخر عرض خاص في أحد السينمات بحضور أبطاله، كما أنه سيكون متاح بالسينمات للجمهور في نفس وقت العرض الخاص. و تدور أحداث الفيلم حول “يحيى” لاعب كرة القدم وزوجته “مسك”، التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بحدوث الأمر في الوقت الغير مناسب، وهو فيجدان أنفسهما في مواجهة موقف صعب ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، محمد كيلاني وعماد رشاد، من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.