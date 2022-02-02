غازبروم الروسية تكشف تفاصيل مشروع غاز ضخم مع الصين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، أليكسي ميللر، تفاصيل عن مشروع "سويوز فوستوك" لمد خط أنابيب غاز من روسيا إلى الصين عبر منغوليا.

وقال ميللر، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا ستزود الصين بنحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا حال تنفيذ هذا المشروع"، مشيرا إلى أن خط الأنابيب "سويوز فوستوك" سيكون استمرارا لخط الأنابيب "قوة سيبيريا - 2".

وأضاف، أن الانتهاء من دراسة الجدوى لمشروع "سويوز فوستوك" بين عامي 2022 و2023 يعد مرحلة مهمة للغاية في تنفيذ المشروع".

ومن المتوقع أن يبلغ طول خط الأنابيب 962.9 كم، وستبدأ أعمال بناء المشروع في 2024، على أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب في 2027-2028.

يُذكر أن شركة "غازبروم" الروسية أعلنت في نهاية شهر يناير الماضي توقيع بروتوكول مع منغوليا حول تنفيذ دراسة جدوى للمشروع.