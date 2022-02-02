توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي الإسكندرية ولويزفيل الأمريكية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة لوري جونزاليز الرئيس المؤقت لجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين، ومجموعة من اتفاقيات التعاون الأخرى.

وقالت جامعة الإسكندرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقية شملت مجموعة من البرامج المشتركة بنظام مع خمس جامعات مصرية، وهي جامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط وجامعة بنها وجامعة حلوان، وتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور مجموعة كبيرة من الجانبين الأمريكي والمصري.

وأضافت الجامعة أنه حضر الجانب الأمريكي كل من الدكتورة لوري جونزاليز الرئيس المؤقت لجامعة لويزفيل، والدكتور روكواي المدير التنفيذي للمشروعات بالجامعة، والدكتور إيمانيويل كولينز عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بالجامعة، والدكتور جوروبراساد نائب رئيس قسم الهندسة الحيوية بالجامعة، بينما شارك بالحضور من الجانب المصري كل من الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف عبد الباسط بكر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان، والدكتورة نادية بدراوي أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية.