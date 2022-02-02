وزيرة التجارة: بدأنا تشجيع الاعتماد على تكنولوجيا الإنتاج الصناعي باستخدام الطاقة النظيفة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الاتجاه نحو زيادة الصادرات استلزم الدولة أن تعمل أكثر على ملف الصناعة، قائلة: «لو معندناش المنتج المتميز لن نستطيع المنافسة في الأسواق الأخرى والأسواق التصديرية».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الدولة تسعى إلى توفير منتج مطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، لافتةً إلى أنه تم بدء تشجيع الاعتماد على تكنولوجيا الإنتاج الصناعي باستخدام الطاقة النظيفة.

وتابعت، أن الوزارة تعمل حاليًا على تعميق المنتج المحلي وتنمية الصادرات، مضيفة: «مصر سوق كبير وهناك الكثير من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وهناك منتجات من السهل إنتاجها محليا ونعمل حاليا على توطين صناعة المنتجات في مصر مع مراعاة المواصفات القياسية ».

واستكملت، أنه بدء العمل والتوجه إلى الاقتصاد الاخضر بشكل عام ههناك ثبات في معدل الواردات إلى مصر وهناك زيادة في معدل الصادرات وبالتالي الفجوة بين الواردات والصادرات ستقل، متابعةً أن الواردات حدث بها زيادة عن العام الماضي 2020 وهو عام إثتنائي بسبب إغلاق بعض الدول بسبب جائحة فيروس كورونا لذلك تم العمل على تعنيق المنتج المحلي أكثر من أي وقت سابق.

وكان صرح، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نستهدف الوصول إلي حجم صادرات يبلغ 100 مليار دولار، متابعًا أن بداية من مارس المقبل سيكون التطبيق إلزامياً للتسجيل المسبق للشحنات.