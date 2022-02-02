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محافظ مطروح: مستشفى الأطفال التخصصي يتسلم أجهزة طبية وعلاج طبيعي

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 7:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 7:24 م

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن رجال الأعمال من أصحاب الشركات العاملة بالمحافظة، تبرعوا بجهاز "أيكو" للكشف المبكر عن أمراض القلب للأطفال قبل سن عامين و3 أجهزة علاج طبيعي لمستشفى الأطفال التخصصي.

ووجه شعيب الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الفعالة في المحافظة، بالتعاون مع جهود المحافظة لدعم منظومة الصحة، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استلام محافظ مطروح، اليوم، الأجهزة المهداة للدكتورة هالة عبد الله مديرة مستشفى الأطفال بمطروح، لتحقيق الاستفادة والنفع لأهالي مطروح، وتوفير مشقة وتكاليف السفر عنهم، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الطبي بالمحافظة لتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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