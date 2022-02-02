المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يرد على مارين لوبن حول الأزمة الدبلوماسية مع مالي

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جبرايل آتال، أن تصريحات زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، مارين لوبن، حول الأزمة الدبلوماسية مع مالي، ما هي إلا اعتبارات انتخابية.

وردا على سؤال حول الأزمة الدبلوماسية في مالي، قال أتال، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد مجلس الوزراء، أن مارين لوبن تحدث ضجة زائفة لاعتبارات انتخابية.

ونددت مارين لوبن بـ "الإذلال"، معتبرة أنه من الضروري "طرد سفير مالي على الفور من فرنسا.

وبينما كانت مارين لوبان تخشى "إذلال فرنسا" بطرد المجلس العسكري المالي للسفير في باماكو، قائلة:" أنها كانت تود أن تعيد السلطات الفرنسية السفير المالي على متن الطائرة الأولى مساء الاثنين، بحسب محطة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية.

قال أتال:"حد أدنى من الاهتمام بهذا الموضوع، كان سيكفي لها لتعرف أنه لم يعد لدينا سفير مالي في فرنسا لمدة عامين، بل قائم بالأعمال".

وكانت مرشحة حزب الجمهوريين (يمين)، فاليري بيكريس قد انتقدت عدم ترقب السلطة التنفيذية بالوضع في مالي، معتقدة أن "إقالة سفيرنا إهانة".

واستنكر أتال أن الجدل الناشئ عن اعتبارات "انتخابية".

وقرر المجلس العسكري في مالي الإثنين طرد السفير الفرنسي، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي في باماكو. وأمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد، وسط تصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.