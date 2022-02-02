استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، أمس الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في فرنسا، أبلغ معهد الصحة العامة عن وفاة 382 شخصا، وإصابة 416 ألفا و896 آخرين بالفيروس التاجي، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك إلى 131 ألفا و312 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 19 مليونا و557 ألفا و626 إصابة.

وسجلت سلطات الصحة البريطانية 219 حالة وفاة، و112 ألفا و458 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد حالات الوفاة في المملكة المتحدة إلى 178 ألفا و488 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 17 مليونا و428 ألفا و345 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 427 حالة وفاة، و133 ألفا و142 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 146 ألفا و925 حالة، وإجمالي الإصابات 11 مليونا و116 ألفا و422 إصابة.

كما سجل معهد الصحة الوطني الهولندي 16 حالة وفاة، و105 آلاف و840 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في نذرلاند 21 ألفا و293 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 4 ملايين و538 ألفا و375 إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 50 ألفا و888 إصابة جديدة و63 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و690 ألفا و690 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و968 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 24 ألفا و308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و965 ألفا و719 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 103 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفا و608 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، سجلت 3038 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. وذكرت صحيفة "سيبرس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 259 ألفا و784 حالة.. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 734 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 19 ألفًا و214 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات إلى مليون و697 ألفًا و12 إصابة كما بلغت حصيلة الوفيات 13 ألفًا و687 حالة، عقب تسجيل 58 حالة وفاة.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و618 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و193 ألفًا و626 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 6136 حالة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 40 ألفًا و18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و256 ألفًا و543 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 60 ألفًا و122 حالة، عقب تسجيل 97 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 5223 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات إلى 663 ألفًا و693 إصابة.. كما بلغت حصيلة الوفيات 8755 حالة، عقب تسجيل 21 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1918 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 744 ألفا و871 إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و67 حالة وفاة.

وسجلت آيسلندا 1421 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 69 ألفا و177 مصابا، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، ليظل تراكمي الوفيات عند 46 حالة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67 ألفا و966 إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 551 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 42 ألفا و851 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و710 آلاف و619 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 3 آلاف و770 حالة وفاة.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 22 ألفا و347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و244 ألفا و90 إصابة.. مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى 12 ألفا و637 وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية، 7 آلاف و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 944 ألفا و552 إصابة.. بجانب تسجيل 66 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و893 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية.

وعلى الصعيد الآسيوي، سجلت السلطات الصحية الإيرانية 35 ألفا و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6 ملايين و408 آلاف و244 إصابة مؤكدة، كما سجلت 50 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، فبلغت حصيلة الوفيات 132 ألفا و504 حالات وفاة.

وسجلت نيبال 3657 إصابة و9 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 957 ألفا و570 مصابا، والوفيات إلى 11 ألفا و752 حالة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و286 ألفا و750 إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 37 ألفا و777 حالة وفاة.

وفي بنجلادش، سجلت البلاد ألفا و154 إصابة ووفاة 31 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و811 ألفا و987 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و425 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 16 ألفا و21 إصابة و28 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. ويذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و369 ألفا و391 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 144 ألفا و348 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 163 ألفا و555 إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 7417 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت وزارة الصحة 6 آلاف و264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 359 ألفا و75 حالة.. وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 858 حالة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و558 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وإفريقيًا، ففي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 35 ألفا و67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و608 آلاف و307 إصابات، بينما سجلت البلاد 195 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات 95 ألفًا و288 حالة وفاة.

ورصدت وزارة الصحة الكينية 4 وفيات، و171 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في كينيا إلى 5 آلاف و587 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 321 ألفا و552 إصابة.

وسجلت زامبيا 510 إصابات ووفاة 3 أشخاص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 305 آلاف و557 مصابا والوفيات إلى 3920 حالة.

أما في الأمريكتين، فسجلت وزارة الصحة في تشيلي 22 ألفا و192 حالة إصابة و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد إلى مليونين و190 ألفا و561 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و733 حالة وفاة.

كما سجلت السلفادور 954 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفا و109 مصابين.. ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3899 حالة.