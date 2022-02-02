أكد محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، أنه يسعى لتحقيق طموح مختلف بتجربة جديدة بعد انتهاء عقده مع نادي الطلائع.

وينتهي عقد بسام مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد حتى الآن تعاقده مع ناديه في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة أكثر من ناد بالدوري المصري في التعاقد مع الحارس.

وقال بسام في تصريحاته عقب فوز طلائع الجيش على الزمالك بهدف دون رد في كأس الرابطة المصرية: "دائما ما أؤكد أن طلائع الجيش هو بيتي الدائم، وأفتخر بذلك"

أضاف: "عقدي ينتهي بنهاية الموسم، ومازلت في انتظار تحديد مصيري، ولكني لدي طموحًا ودوافع لخوض تجربة جديدة بطموحات مختلفة وفقًا للعروض التي ستصلني، ولكن كل ذلك سيتم بمعرفة نادي طلائع الجيش وبالتراضي بيني وبين النادي الذي أعتبره بيتي الدائم"

وختم حديثه قائلا: "مواجهة الزمالك اليوم كانت بالتأكيد صعبة ولكننا كان لدينا إصرارًا على الفوز وتحقيق الفوز اليوم دافع كبير لما هو قادم"