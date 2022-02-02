قال الروائي عصام يوسف، إنّ والده الكاتب عبد التواب يوسف تحمل مسؤولية شقيقاته مبكرًا منذ الصغر وأقنع أبناءه أن أي معلومة في الدنيا موجودة داخل الكتاب، مفيدًا بمناسبة حصوله على شخصية العام في معرض الكتاب بـأن لديهم أكثر من نصف مليون كتاب من أرث والده.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن والده الراحل لديه كتب يُفترض أن تُدرَّس بسبب أهميتها، مؤكّدًا أنهم سيعملون على إعادة نشرها مرى أخرى.

وتابع: "والدي كان مواظبًا على قراءة كتاب يوميًّا وكان يبدأ يومه في الرابعة صباحًا"، كاشفا عن أنه رفض تولي وزارة التربية والتعليم سنة 1974 في عرض من الرئيس الراحل أنور السادات، وتفرغ من وقتها إلى كتابات الأطفال.