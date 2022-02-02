مستشار الاتحاد الإفريقي: من المتوقع تحديد موعد لانتخابات البرلمان بعد عام من التأجيل

كشفت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، تفاصيل انطلاق أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته الـ40 بأديس أبابا تمهيدا للقمة الأفريقية الـ35 التي ستعقد يومي السبت والأحد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم» ،المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، إن من أول القرارات المتوقع لها أن تتخذ في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، هو موعد انعقاد انتخابات تشكيل مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

وتابعت، أن هناك العديد من الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اليوم، ومن أهمها التقرير الخاص بالمحكمة الإفريقية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع محاولة الوصول إلى موعد لانتخابات البرلمان الإفريقي بعد مرور عام من المشكلات داخل البرلمان، مما تسبب في تأجيله.

كانت نطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا تمهيدا للقمة الإفريقية 35 التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إن السلم والأمن مهددان في العديد من أقاليم القارة جراء النزاعات وتمدد الإرهاب في الساحل والجنوب الإفريقي، وان التغييرات غير الدستورية في القارة السمراء تضاعفت وتعكس مؤشرات خطيرة بسبب تراجع الإرادة السياسية.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن الانقلابات العسكرية التي تضاعفت بشكل سريع تبعث على القلق لجهة زعزعة استقرار القارة واقتصاداتها، داعيا إلى تفعيل الصكوك والقوانين الإفريقية الرادعة للتهديدات.

واوضح أن 10 بالمئة من سكان القارة تلقوا تطعيمهم ضد فيروس كورونا ما يجعل تحدي توفير اللقاحات أمر شديد الحاجة.