أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن أن الكرملين يشعر بالقلق من سلوك واشنطن الذي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات.

وقال بيسكوف - معلقا على أنباء فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا وخاصة منع أكبر البنوك الروسية من إجراء بعض المعاملات بين البنوك بالدولار-: "يشعر الكرملين بلا شك بالقلق لأن السلوك الأمريكي في مجال العقوبات لا يمكن التنبؤ به. وتحافظ الولايات المتحدة على عدم قابليتها للتنبؤ الدولي في هذا الصدد".

وأضاف: "وضعت السلطات خططا لتقليل العواقب في حال قيام الولايات المتحدة بفرض حظر على البنوك الروسية لإجراء معاملات معينة بالدولار... توجد هناك خطط وهي لتقليل مخاطر عواقب مثل هذه الإجراءات غير المتوقعة"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، امتناع الكرملين عن الإعلان مسبقا عن أي اتصالات هاتفية متوقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "كما تعلمون لم نعلن حتى الآن عن أي محادثة مرتقبة مع رئيس الوزراء جونسون، ولن نفعل ذلك في المستقبل. أما إذا جرت (مثل هذه المحادثة) فنحن سنصدر بيانا تقليديا بهذا الشأن".

وحول احتمال إجراء مكالمة هاتفية بين الزعيمين الروسي والبريطاني، قال بيسكوف إن موسكو تنطلق من أن أي اتصالات يمكن أن تكون مفيدة.