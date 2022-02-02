نهاد أبو القمصان: العلاقة القائمة على الرعب بين الفتاة ووالدها تتسبب في كوارث

قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إنّ بناء العلاقة بين الفتاة ووالدها على الرعب والإرهاب يتسبب في حدوث كوارث وبخاصة أن الأب في حياة ابنته مهم لأنه يعطيها القوة والأمان والثقة في نفسها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "هرمون الحب يفرزه مخ الأب بعد اللعب مع أطفاله والفتاة تحتاج والدها في كل الأمور".

وأوضحت أن لدى الفتيات خوفًا مرضيًّا من الخطأ يبدأ من سنوات عمرهن الأولى، مشيرة إلى أنّ خلق الحوار والحديث بين الآباء والأبناء أعظم شبكة أمان لتنشئة الأطفال.

وشددت على أهمية تقوية العلاقة بين الأب وبناته من خلال الصداقة والمصارحة، مؤكدة أن الصراحة بين الفتيات والآباء تمنع حدوث كوارث كثيرة.