تركيب كمر خرساني بجسم الطريق الدائري في الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي

تعلن محافظة الجيزة عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، بتركيب الكمـر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي.

وقد قامت محافظة الجيزة، والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين، وكـذلك تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.