مزارعو الولاية الشمالية بالسودان يهددون بخطوات تصعيدية

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أمهل تجمع مزارعي الولاية الشمالية بالسودان السلطات حتى يوم غد للتراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء، مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

ومنذ أكثر من أسبوع يغلق التجمع طريق "شريان الشمال"، الرابط بين السودان ومصر، الأمر الذي أدى لتكدس الشاحنات.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن المتحدث باسم التجمع عثمان خالد القول إنهم أعطوا مهلة للسلطات "للتراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء، تنتهي الخميس".

وأضاف خالد: "حال عدم الاستجابة والتراجع عن الزيادة ستكون هناك خطوات تصعيدية يعلن عنها لاحقا".

ولفت إلى أن التجمع اشترط إلغاء تعرفة الكهرباء وتسلمهم القرار حتى يتم فتح طريق شريان الشمال، وأنهم لن يقبلوا بتجميد التعرفة مرة أخرى.

وتتكدس عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع على جانبي الطريق الشمالي بعد منعها من المرور، لكن المزارعين يسمحون للسيارات الصغيرة وحافلات الركاب بالعبور من الطريق الحيوي.

وجدد المتحدث التأكيد على أن مطالبهم خدمية وليس لها أبعاد سياسية كما تروج لذلك بعض الجهات.

وكانت سلمى عبدالجبار المبارك، عضو مجلس السيادة الحاكم والناطق باسمه، صرحت بأن المجلس وجه بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لاحتجاجات طريق شريان الشمال والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية.